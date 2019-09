Probealarm in Bayern: Wo heulen die Sirenen?

Nicht überall läuft der Probealarm gleich: Während in München der Alarm nur per App verschickt wird, erreicht er die Bevölkerung in Rosenheim nur über die Warn-App Nina. Welche Landkreise, Städte und Gemeinden sich in ganz Bayern am Sirenentest beteiligen, können Sie hier nachlesen: "Warnung der Bevölkerung - landesweit einheitlicher Sirenenprobealarm".