Trotz Verbotsschildern Alpaka mit verfaulten Äpfeln gefüttert: Tier tot!

Prackenbach - Flauschig sind sie, die Alpakas auf der Mulberry Ranch in Prackenbach. Etwas scheu, aber mit großen, neugierigen Augen beobachten sie Besucher, die an ihrem Gehege an der Gartenstraße vorbeikommen. Doch die Herde ist geschrumpft, von sechs auf fünf Tiere. Leitstute Rebecca ist verendet. Qualvoll. Schuld daran: eine Person, die die vielen Warnschilder ignoriert und die Tiere mit fauligen Äpfeln gefüttert hat.