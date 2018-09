Betteln vor Kirche: Aufmerksamkeit ist sicher

Ein halbes Dutzend Bettler tummelt sich am gestrigen Donnerstagvormittag in der Fußgängerzone. Auch am Alten Rathaus sitzen zwei, an der Heilig-Geist-Kirche drei. Hier hat auch Heinz (45) seinen Stammplatz. Doch wenn die Konkurrenz aus Osteuropa da ist, geht der Münchner häufig leer aus. "Die Touristen gehen dann vorbei und werfen lieber bei den Rumänen Münzen in den Becher."