Wurmannsquick - Wilderei in Wurmannsquick: ein Jäger hat im Landkreis Rottal-Inn in einem fremden Revier ein trächtiges Reh erschossen. Wie der "Bayerische Rundfunk" berichtet, ermittelt die Polizei Eggenfelden deshalb gerade in einem besonders schweren Fall von Jagdwilderei.