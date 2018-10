"Man darf nicht alles auf den Kopf stellen, weil das purer Aktionismus ist", sagte der 47-Jährige am Freitag in München. "Es ist nicht alles so schwarz, wie es gemalt ist", erklärte der Kroate nach vier sieglosen Pflichtspielen am Stück und dem Sturz auf Platz sechs der Fußball-Bundesliga. (Hier gibt's die legendäre PK der Bayern-Bosse im Liveticker zum Nachlesen)