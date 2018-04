Trotz Millionenschaden Polizei verschweigt rechten Anschlag - kein Einzelfall!

Dabei ist die Situation in München besonders brisant: Die Zahl fremdenfeindlicher Straftaten stieg vergangenes Jahr in Stadt und Landkreis um fünf Prozent auf 459 Delikte an. Bayernweit ging die Zahl rechter Straftaten allerdings zurück. Mehr als die Hälfte der 31 rechtsextremistisch motivierten Drohungen entfallen auf München, 17 an der Zahl. Auch Flüchtlingshelfer sind von den vorwiegend verbalen Attacken betroffen und werden von Rechtsradikalen beleidigt.