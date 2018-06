Trotz Korruptionsskandal bei der Polizei Schock für Meek Mill: Vorerst keine Neuauflage seines Prozesses

Anwalt kündigt weitere Schritte an

Einige Tage später kam Mill dann nach einer höchstrichterlichen Entscheidung doch noch auf freien Fuß, gilt aber bis heute als verurteilter Straftäter. Deswegen strebt er nun eine Neuauflage seines Falles an, um seine Unschuld eben auch offiziell vor Gericht feststellen zu lassen. Ob es jemals dazu kommt, ist aber nun ungewisser denn je. Sein Anwalt kündigte allerdings weitere Rechtsmittel an. Er glaube weiterhin, dass dieser Justizirrtum korrigiert werde und dass das Vertrauen in das Justizsystem des US-Bundesstaates Pennsylvania wiederhergestellt werden könne.