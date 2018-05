Trotz kontroverser Aussagen Kim Kardashian steht weiter zu ihrem Mann

Kim Kardashian (37) ist über die jüngsten Aussagen ihres Mannes Kanye West (40, "The Life of Pablo") besorgt. Trotzdem steht sie - vor allem in der Öffentlichkeit - weiterhin hinter ihm. Ein Insider sagte dem US-"People"-Magazin, dass Kim ihr Bestes tue, um ihren Ehemann zu schützen, seit der Rapper in der vergangenen Woche kontroverse Bemerkungen auf Twitter von sich gab und in einem Interview umstrittene Aussagen über die Sklaverei machte.