Trotz Horror-Unfall bei "Kill Bill" Uma Thurman würde wieder mit Tarantino zusammenarbeiten

"Kill Bill" und seine starke Hauptfigur "The Bride" war die Krönung der jahrelangen Freundschaft und Zusammenarbeit von Uma Thurman (47) und Quentin Tarantino (54). Als Thurman öffentlich machte, dass sie beim Dreh zu einem gefährlichen Stunt in einem Auto gedrängt wurde und sich dabei permanente Verletzungen an Hals und Knien zuzog, warf das ein trübes Licht auf den Zweiteiler. Trotz dieser schmerzhaften Erfahrung würde die Schauspielerin wieder mit Tarantino zusammenarbeiten, wie sie nun betonte.