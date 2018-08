Ende Februar engagierte Lewandowski den 74-Jährigen, in den Monaten danach brachte "Mr. Fix It", wie Zahavi in England genannt wird, die Gerüchteküche immer wieder zum Brodeln. "In den meisten Fällen liefere ich das ab, was von mir verlangt wird", sagte er kurz darauf der "L'Equipe". In der Vergangenheit fädelte er bereits die Übernahme des FC Chelsea durch Roman Abramovic ein, im letzten Sommer war er einer der entscheidenden Strippenzieher beim Mega-Transfer von Neymar zu Paris Saint-Germain. Was Robert Lewandowski nun forderte war klar: Einen Wechsel. Dass der FC Bayern einem Abgang seines Top-Stürmers immer wieder Absagen erteilte, tangierte Zahavi nicht.