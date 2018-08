München - In und an der Isar gibt es viele Störfaktoren für die Tierwelt: Bierflaschen, die dort zum Kühlen liegen, Badende, die sich schnell mal erfrischen wollen. Den Fischen aber scheint all das nichts auszumachen. Wie der Landesfischereiverband jetzt mitteilt, tummeln sich in der Isar so viele Jung-Huchen wie lange nicht mehr.