Rottach-Egern - Am Sonntag steht mit dem Supercup gegen Eintracht Frankfurt (20:30 Uhr im AZ-Liveticker) der erste Härtetest für den FC Bayern in dieser Saison an! Vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub brachte Trainer Niko Kovac seine Stars im Trainingslager in Rottach-Egern ins Schwitzen.