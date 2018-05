"Trotz gesundheitlicher Fortschritte" David Garrett muss noch weitere Konzerte absagen

Laut Management sind die Crossoverkonzerte im Juni in Bukarest und Sofia sowie das Konzert mit den Münchner Philharmonikern betroffen. Der Termin am 6. Juni in Sofia, Arena Armeec, wird demnach auf den 29. September verschoben. Der Termin am 8. Juni in Bukarest, Sala Palatului, auf den 13. September. Die Show am 9. Juni 2018 in Bukarest soll am 14. September stattfinden. Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine, heißt es. Für den Termin am 14. Juli in München, Klassik am Odeonsplatz, konnte der Startenor Juan Diego Florez als Ersatz verpflichtet werden. Seit Ende Januar macht Garrett ein Bandscheibenvorfall zu schaffen. Zahlreiche Konzerte mussten zuvor bereits abgesagt werden.