Das Finale haben die Bayern erreicht, in der Bundesliga steht der Rekordmeister vier Spieltage vor Schluss einen Zähler vor dem BVB. Auch wenn sich die Münchner nach ihrer zwischenzeitlichen Krise aktuell in guter Form präsentieren, will Rummenigge Kovac weiter keine Jobgarantie geben. "Ich habe immer gesagt, dass man beim FC Bayern liefern muss. Das gilt für mich, und das gilt für jeden beim FC Bayern", erklärte der 63-Jährige, der bereits nach dem 5:0 gegen Borussia Dortmund ein klares Bekenntnis zu Kovac vermieden hatte.