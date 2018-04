München - Eine Bleibe zu finden ist kein Problem in München. Zumindest, wenn man als Besucher in der Stadt ist – Hotels gibt es in immer größerer Zahl. Am Dienstag hat die Kette H-Hotels zwei neue Häuser im Stadtgebiet vorgestellt. Am Oberwiesenfeld eröffnet im Frühjahr 2019 ein Hotel der Marke H2, aus der Reihe der Zwei-Sterne-Designhotels der Kette. 465 Zimmer verteilen sich auf 21 Stockwerke. In Bogenhausen entsteht mit der Edelmarke Hyperion ein Fünf-Sterne-Tempel mit 341 Zimmern, die Fertigstellung ist für November dieses Jahres geplant.