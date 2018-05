München - Der Protest Zehntausender Menschen blieb folgenlos: Seit Dienstagabend, 22.23 Uhr, ist die umstrittene Verschärfung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes beschlossene Sache. Nach einer hitzigen Debatte verabschiedete der Landtag, in dem die CSU die absolute Mehrheit hat, die Novelle mit 90 zu 67 Stimmen. Je ein Abgeordneter von SPD und Freien Wählern enthielten sich. Das "Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts" tritt somit am 25. Mai in Kraft.