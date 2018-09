An der Marsstraße (wo nur Autos parken dürfen), stellen die Kolosse den Radlweg so zu, dass Radler den Fußgängern in die Quere kommen. Ähnlich ist es an der Wredestraße. An der Denis-, Karl- oder Seidlstraße schaut es nicht besser aus, da blockieren die Busse die Gehwege – oft ohne Parkschein oder mit abgelaufener Parkscheibe. Jetzt fordert der Bezirksausschuss Maxvorstadt, bei dem sich die Bürger schon lange beklagen, bei der Stadt ein, endlich durchzugreifen. "Das geht nicht mehr weiter so", sagt Felix Lang (SPD).