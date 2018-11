Trost aus dem Jenseits Rührendes letztes Video: So sehr hat Stan Lee seine Fans geliebt

Fans haben ihm Kraft gegeben

"Ich kann dir nicht sagen wie sehr ich meine Fans liebe", beginnt Stan spontan die Beziehung mit seinen Bewunderern zu beschreiben. Manchmal sitze er in der Nacht da und frage sich: "Wozu das alles?". Doch dann erinnere er sich an einen Brief oder eine Begegnung mit einem Fan. "Und mir wird bewusst, was für ein Glück ich habe."