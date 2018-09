Trolls, Patch Adams, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Patch Adams, Tragikomödie

Der Wahnsinn ist es, der in Hunter Adams (Robin Williams) neuen Lebenswillen entfacht. Nach einem Suizidversuch lässt er sich freiwillig in eine Klinik einweisen. Doch seine wahren Therapeuten sitzen nicht hinter dem Schreibtisch. Es sind die anderen Patienten, die Hunter neuen Lebenssinn schenken. Der wie neu geborene Hunter nennt sich von nun an "Patch" und will Medizin studieren. Sein Motto: Lachen ist die beste Medizin. Und er bringt sie alle zum Lachen, die Jungen und die Alten, die Todkranken und die Heilbaren.