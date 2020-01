Markus Reinecke: Werdegang zum TV-Trödler

Seinen Anfang nahm alles in den 80er und 90er Jahren, wo er als Flohmarkthändler in Hannover gestartet ist. 1999 meldete er ein Gewerbe an, seit 2002 ist Markus Reinecke Inhaber eines Antiquitätenladens in Wesseln, einem Stadtteil von Bad Salzdetfurth. 2008 baute er eine alte Tischlerei zum heutigen Trödelimperium um.