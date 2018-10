München - In München und dem Landkreis hat es vergangenes Jahr 27 Verkehrstote gegeben. Damit ist man in der Region noch weit weg von der "Vision Zero", also dem selbst gesteckten Ziel, irgendwann überhaupt kein Todesopfer im Straßenverkehr mehr beklagen zu müssen. (Lesen Sie hier: Sieben Tipps fürs sichere Radeln im Winter)