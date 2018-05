Triumph bereits im 13. Spiel "Schlag den Henssler": Abgekochter Sieg über Kinderarzt

Stattdessen mussten sich die drei Herausforderer in einer Auswahl-Challenge gegeneinander durchsetzen. Knippenberg gelang es schließlich, sich am längsten an einem Trapez festzuhalten und wurde somit Hensslers Gegner des Abends. Jedoch sorgte die Tatsache, dass schon wieder keine Frau unter den potenziellen Kandidaten zu sehen war, mitunter zu Missmut in den sozialen Netzwerken. Ebenso wie die Tatsache, dass mit einem Arzt und einem Piloten wieder Personen ausgewählt wurden, die in den Augen einiger Zuschauer die Siegprämie nicht dringend notwendig hätten.