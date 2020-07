Tritt er wirklich zur Wahl an? Kanye West macht in Sachen Präsidentschaft Ernst

Der US-Rapstar Kanye West (43, "ye") macht weiter Ernst in Bezug auf seine geplante Präsidentschaftskandidatur. Wie das US-Portal "TMZ" meldet, hat der Rapper am Donnerstag neue Dokumente bei der Bundeswahlkommission in den USA eingereicht. Demnach gab er eine offizielle Kandidaturerklärung. Damit erlange West nach dem Bundeswahlkampfgesetz den offiziellen Status eines Kandidaten.