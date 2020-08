Den Rausch des Erfolgs hätte der 55-Jährige ohnehin nicht unterbinden können in dieser denkwürdigen Nacht des 23. August. Mit Abpfiff entlud sich der Gefühls-Cocktail aus purer Freude und noch immer dezenter Ungläubigkeit, wie der überragende Kapitän Manuel Neuer (AZ-Note 1) erklärte. "Es ist schwer, gleich nach dem Spiel zu realisieren", meinte der Keeper, auch Joshua Kimmich konnte seine Gefühle kaum in Worte fassen: "Der größte Tag in meiner Karriere. Es ist gar nicht so wirklich zu beschreiben, was man empfindet, mit so einer Truppe auf dem Platz zu stehen."