Trikot-Änderung ab sofort Karl-Heinz Rummenigge: FC Bayern nie wieder in Blau!

"Trikot, Hose und Stutzen werden künftig ausschließlich in den Farben Rot und Weiß gestaltet sein", meinte er zum Heimtrikot. Die Farbe Blau dagegen wird es künftig nicht mehr geben, so der Vorstandschef. In dieser Saison laufen die Bayern sogar in purem Rot auf – "alle Spiele im Homeshirt in dieser Saison, werden ab sofort mit roter Hose stattfinden", so Rummenigge. Die neuen Änderungen bei der Spielkleidung der Bayern greifen dem 63-Jährige zufolge "sofort, unverzüglich".