Laura über Wendler-Ex: "Sie lügt!"

In der neuen Folge der Reality-Soap "Laura und der Wendler – total verliebt in Amerika" äußert sich die 19-Jährige zu den Vorwürfen, sie hätte Claudia Norberg den Mann ausgespannt. Gemeinsam mit dem Schlagerkönig schaut sich die ehemalige Schülerin Ausschnitte aus dem Dschungelcamp an, in denen die Wendler-Ex über Michael und Laura spricht.