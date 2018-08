Trennung von Younes Bendjima Kourtney Kardashian: Seit einem Monat ist sie wieder solo

Das ging dann doch irgendwie schnell: Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, hat sich Kourtney Kardashian (39, "Keeping Up With the Kardashians") bereits vor einem Monat von ihrem Model-Freund Younes Bendjima (25) getrennt. Angeblich soll er sie betrogen haben. Einer Quelle zufolge soll die Beziehung in der ersten Juliwoche nach einer gemeinsamen Italienreise zerbrochen sein. Die Trennung überrascht etwas, da beide sich nach eineinhalb Jahren Beziehung erst im Mai zum ersten Mal gemeinsam auf einem roten Teppich gezeigt haben.