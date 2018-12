Trennung von Grace Miguel im März Usher reicht die Scheidung ein

Demnach hat der Musik-Star offenbar am Freitag in Georgia die Scheidungspapiere bei Gericht vorgelegt. Die Trennung hatten die beiden bereits im März bekannt gegeben. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es damals: "Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, uns als Paar zu trennen. Wir bleiben eng verbunden und liebe Freunde, die sich auch in kommenden Lebensphasen gegenseitig unterstützen werden. Wir haben enorm viel Liebe und Respekt füreinander, das wird nur zunehmen, wenn wir uns weiterentwickeln."