Trennung nach nur zwei Jahren Kurze, große Liebe? Die Lovestory von Liam Payne und Cheryl Cole

Die Beziehung von Liam Payne (24, "For You") und Cheryl Cole (35, "Fight for This Love") war eine scheinbar perfekte Liebe auf der Überholspur. Denn in nur zwei Jahren erlebten die beiden Musiker mehr, als so manche Paare in Jahrzehnten. Doch ist das schnelle Glück der beiden der Grund für das jetzige Liebes-Aus?