Trennung nach Datingshow "Bachelor in Paradise": Liebes-Aus bei Philipp Stehler und seiner Pam

Echte Beziehung oder gespielte PR-Liebe?

Als Grund für die Trennung gibt Philipp immer wieder auftauchende Uneinigkeiten an. "Wir haben viel probiert, viel miteinander geredet und probiert, alles hinzukriegen." Die Fans der beiden hatten schon länger gemunkelt, dass die Beziehung auf wackeligen Beinen steht oder sogar gar nicht wirklich existiert. Die beiden zeigten sich nur selten zusammen, wohnten in unterschiedlichen Städten (Philipp in Berlin, Pamela in Nürnberg). Dass die Beziehung ein Fake gewesen sei, bestreitet Philipp in seiner Story: "Die Leute, die denken, dass das Fake war, die muss ich enttäuschen. Es war alles mehr als real."