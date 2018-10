Trendy, vegan, bequem und innovativ Die Schuhe mit sportlichen Features und minimalistischem Design

Muroexe für alle. Egal ob du Frau Mann oder Roboter bist, wir designen Schuhe für jede Art von Füßen. Wir designen Unisex-Produkte die sowohl für Sie und für Ihn sind.

Muroexe für alles. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Treffen mit dem Vorstand eines großen internationalen Konzerns haben, ob Sie mit Freunden in eine Bar gehen oder einen Spaziergang durch die Stadt machen. Muroexe passt sich Ihrem Lebensstil an. Sie sind komfortabel, sie sind schön und sie sind widerstandsfähig im täglichen Stadtdschungel.

Innovative. Mit einem permanenten und fokussierten Blick in die Zukunft sind sie immer einen Schritt voraus und betonen die Werte der Einfachheit, der Funktionalität, des Komforts und Transparenz.

Transparenz. Die Schuh- und Accessoiremarke steht in einer speziellen Beziehung zu ihren Kunden. Der Informationsfluss ist permanent und wird mit absoluter Aufrichtigkeit kommuniziert. Alles, was Sie über das Produkt wissen wollen steht dem Kunden als Information offen: Kosten, Margen, Produktion, Firmendaten, Philosophie, etc.

Der Kunde designt mit. Muroexe ist die einzige Marke auf dem Markt, die ihren Kunden mehr als zuhört. Nach mehr als 16.000 Antworten auf Fragebögen bezüglich wohin die Marke sich entwickeln soll, hat das qualifizierte Team von Experten und Designern zugehört. Als Gemeinschaft haben sie es geschafft Modelle zu entwerfen, welche heute als Verkaufsschlager gelten.

24 / 7 / 365 -all year round-. Muroexe wurde als E-Commerce-Marke geboren. Nichtsdestotrotz hat diese heutzutage über 250 Verkaufsstellen und drei eigene Geschäfte in Spanien. Muroexe ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage

Hast du schon ein Paar? Entdecke sie hier: www.muroexe.com