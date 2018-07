Trends fürs Okoberfest 2018 Karohemden sind out - Die neue Trachten-Eleganz

Trachten-Trends für die Wiesn 2018: Das gilt für Frauen

"Weniger ist mehr", sagt Gabriele Hammerschick . "Die Blusen ein bisserl hochgeschlossener, die Röcke etwas länger." Natürlich bleibt es sexy, aber nicht mehr so offensiv. "Es wird weniger Haut gezeigt, aber mehr Eleganz." Toll sind die neuen Baumwoll-Blusen von Lodenfrey, die nicht gebügelt werden müssen. Besonders angesagt: "Neben den Leinen-Dirndl in Salbei, Hellblau oder Rot sind die Samt-Dirndl in Viola, Pfirsich oder rauchigem Grün der Knaller." Dazu modern und anders: Korbtaschen mit Blumengesteck, die schon jetzt zur Sommermode trendy sind.