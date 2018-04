Trendfarbe erobert die Modewelt Von wegen Ultra Violet: Diesen Frühling tragen wir Ocker!

Besonders luxuriös wirkt Ocker in Kombination mit hochwertigen Materialien, z.B. in Form von Seidenblusen oder fließenden Marlenehosen. Und selbst sexy Lederröcke werden in Ockerbraun bürotauglich. Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski (26, "We Are Your Friends") setzte sogar bei ihrer standesamtlichen Trauung auf den All-Over-Look und verzauberte in einem Longblazer mit Bindegürtel und einer passenden Marlenehose in Ockergelb.