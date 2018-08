München - Automaten für Lebensmittel werden immer beliebter. Allein die Seite "Grillfleischautomaten" verzeichnet 52 Automaten für Grillgut in Bayern - zwei in München stehen beispielsweise in Obermenzing (Metzgerei Raab, Verdistraße 113) und am Laimer Platz (Metzgerei Franz, Fürstenrieder Straße 55). Dort kann man sich rund um die Uhr Fleisch ziehen. Statt Snickers, Chips oder Kaugummis, liegen dort Würstel, Fleisch und Steaks in der Auslage.