Protestspaziergang gegen rechtsnationales AfD-Treffen

Aus Protest gegen das Treffen gab es in dem kleinen Ort ein buntes Fest. Bei einem Friedensspaziergang ließen nach Polizeiangaben rund 70 Einwohner und Unterstützer bunte Luftballons steigen, um gegen Rechts zu demonstrieren. "Es ist wichtig, dass ihr noch mehr werdet. Es ist wichtig, dass ihr euch wehrt gegen die Menschen, die unser friedliches Zusammenleben klauen wollen", appellierte der frühere Bürgermeister des 50 Kilometer entfernten Ortes Tröglitz, Markus Nierth, an die Teilnehmer. Nierth war vor drei Jahren bundesweit bekannt geworden, als er sich gegen NPD-angeführte Demonstrationen gegen eine geplante Asylunterkunft in seinem Ort engagierte - und schließlich zurücktrat.