Viele Deutsche erwarten eine Verschlechterung der deutsch-amerikanischen Verhältnisse

Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin forderte von Merkel Klartext in Washington. Macrons Charmeoffensive habe bei Trump in der Sache wenig bewirkt, befand Trittin. Am Freitag werde es daher für Merkel ernst. So sei der Iran-Deal weiter in akuter Gefahr. "Schmeichelei wird keine amerikanischen Zugeständnisse bringen", warnte Trittin und fügte hinzu: "Merkel muss mit Trump eine Sprache sprechen, die er versteht: die der Kosten-Nutzen-Rechnung."