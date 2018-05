Trauung, Kutschfahrt, Party, ... Traumhochzeit in Windsor: Das ist der komplette Plan für den Samstag

Mehrere Chöre, das BBC National Orchestra of Wales sowie weitere Musiker wie Elton John (71), der mit der Mutter des Bräutigams, Prinzessin Diana (1961-1997), befreundet war, werden das Ereignis musikalisch untermalen. Der Blumenschmuck stammt von der Londoner Floristin Philippa Craddock. Die Kapelle und die St. George's Hall, in der im Anschluss an den Gottesdienst der Empfang stattfindet, sollen mit saisonalen Blumen aus der Region geschmückt werden, so der Wunsch des Brautpaares.

Blumenkinder und Kutschfahrt

Um 14:00 Uhr verlässt das Brautpaar die Kirche und zeigt sich kurz an der Westtreppe der Kapelle. Flankiert werden die beiden beim Auszug von einer Schar niedlicher Blumenkinder. Wie der Kensington Palast am Mittwoch bekanntgab, werden darunter auch Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George (4) sein, die Kinder von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36).

Um 14:05 Uhr startet das frisch gebackene Ehepaar dann in einer offenen Ascot-Landau-Kutsche zur 25-minütigen Kutschfahrt, die von Schloss Windsor bis in den kleinen Ort führen wird. Das königliche Gespann soll von vier Pferden der Rasse Windsor Grey gezogen werden. Um 14:30 Uhr werden die beiden zum Empfang der Queen in der St George's Hall erwartet. Damit endet der offizielle Teil der Hochzeit.

Wer die royale Hochzeit auf Fotos bannen wird, steht ebenfalls längst fest: Modefotograf Alexi Lubomirski hatte das Paar bereits zur Verlobung fotografiert.

Die Hochzeitsfeier

Ab 20 Uhr hat Prinz Charles Familie und engste Freunde zur Hochzeitsfeier in Frogmore House auf dem Gelände von Schloss Windsor geladen. Serviert wird dabei unter anderem eine Zitronen-Holunderblüten-Torte mit Buttercreme der Londoner Konditorei Violet Bakery. Aus jüngsten Posts des Kensington Palasts ist außerdem zu entnehmen, dass das Hochzeitsmenü aus klassischen Gerichten mit Saisongemüse aus der Region bestehen wird, wie Schloss-Windsor-Küchenchef Mark Flanagan verriet.

Vermutlich wird es ein paar Reden geben. Feststeht allerdings, dass Meghan und Harry keinen großen Gabentisch brauchen. Denn statt Hochzeitsgeschenken wünscht sich das royale Paar Spenden für sieben Wohltätigkeitsorganisationen, darunter solche, die sich unter anderem um Obdachlose, Waisenkinder und HIV-Infizierte kümmern. Auch das teilte der Palast vorab mit.

Das Brautkleid

So weit, so klar. Das größte Geheimnis wird aber sicher erst am 19. Mai gelüftet: das Brautkleid! "Wir können einen anmutigen und spektakulären Auftritt erwarten", erklärt Royal-Expertin Julia Melchior der Nachrichtenagentur spot on news. "Und wenn das Kleid wirklich vom britischen Haute-Couture-Haus Ralph & Russo stammt, wie vermutet wird, wird es wohl ähnlich spektakulär sein wie einst das von Prinzessin Diana." Das Designerpaar erschuf bereits das Kleid für die offiziellen Verlobungsfotos.

Brautmoden-Experte Uwe Herrmann tippte im Gespräch mit spot on news auf zwei Kleider: Ein "typisches, klassisches, kirchliches Brautkleid mit Carmen-Ausschnitt, langen Armen, viel Spitze, langer Schleppe, relativ konservativ und sehr edel". Beim zweiten Kleid vermutet der Reality-Doku-Star ("Zwischen Tüll und Tränen") eine "lange, relativ schmal geschnittene Variante mit Beinschlitz und einer kleinen, angedeuteten Schleppe, mit Spitze, aber ohne viel Strass und Schnickschnack - zurückhaltend, aber auch sehr edel". In wenigen Stunden wissen alle Royal- und Brautmoden-Fans mehr...