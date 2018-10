Trauung in kleiner Runde Ivanka Trump gratuliert Kloss und Kushner zur Hochzeit

US-Präsidententochter Ivanka Trump (36, "Women Who Work") hat ihrem Schwager, Joshua Kushner (33), über Twitter zu dessen Hochzeit gratuliert. Der jüngere Bruder von Ivanka Trumps Ehemann Jared Kushner (37) und das Model Karlie Kloss (26) hatten sich zuvor am Donnerstagabend in New York das Jawort gegeben. Erst im Juli hatte das Paar seine Verlobung bekannt gegeben.