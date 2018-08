Trauung erst nächstes Jahr Justin Bieber und Hailey Baldwin lassen sich mit ihrer Hochzeit Zeit

Justin Bieber (24, "Sorry") und Hailey Baldwin (21) haben sich fast schon Hals über Kopf verlobt. Mit der Hochzeit haben sie es aber nicht ganz so eilig. Eine anonyme Quelle hat dem US-Promi-Portal "TMZ" verraten, die Turteltauben würden gerne bis zum nächsten Jahr warten wollen, bevor sie sich das Jawort geben. Wann genau stehe aber noch in den Sternen.