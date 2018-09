Trauriges Geständnis Sally Field macht Vergewaltigung durch ihren Stiefvater öffentlich

Sally Field (71, "Magnolien aus Stahl") steht seit über 50 Jahren vor der Kamera. Den Schein der strahlenden Hollywood-Größe hat die zweifach oscarprämierte Schauspielerin dabei stets aufrechterhalten. Doch nun eröffnet sie in ihren Memoiren "In Pieces", die in den USA am 18. September erscheinen, eine ganz andere, zutiefst traurige Seite von sich. Field wurde jahrelang misshandelt - von ihrem eigenen Stiefvater.