Trauriger Post auf Instagram Macklemore bestürzt über Mac Millers plötzlichen Tod

Der plötzliche Tod von Mac Miller hat die Musikwelt aufgewühlt. Am Freitag verstarb der Rapperer überraschend im Alter von nur 26 Jahren an einer Überdosis Drogen. Unzählige Stars haben über ihre sozialen Netzwerke ihr Beileid ausgesprochen. Jetzt hat auch Rapper und Sänger Macklemore (35, "Can't Hold Us") über seinen Instagram-Account einen Beitrag veröffentlicht, indem er den Tod seines Kollegen beklagt.