Doch es waren nicht nur die Tore, die Lewandowski am Samstagabend auszeichneten. Der Goalgetter lief sich immer wieder geschickt frei, zeigte auch in Zweikämpfen großen Einsatz. Ein rundum starker Auftritt. In 16 Pflichtspielen dieser Saison war Lewandowski nun an 18 Toren direkt beteiligt (15 Treffer, drei Vorlagen). Bei insgesamt 35 Bayern-Toren ist das ein Anteil von 51,4 Prozent. Wo würden die Bayern eigentlich ohne ihren Torjäger in der Tabelle stehen?