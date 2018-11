Traurige Videobotschaft Daniela Büchner nach dem Tod von Jens: "Unsere Welt ist zerstört"

Der überraschende Krebstod von Jens Büchner (1969-2018) hat seine Ehefrau Daniela Büchner (40) und seine Familie zutiefst erschüttert. In einer Videobotschaft, die dem VOX-Magazin "Prominent!" vorliegt, gab sie nun erstmals einen Einblick in ihr Seelenleben nach diesem schweren Schicksalsschlag. "Unsere Welt ist zerstört. Sie steht still. Jens ist weg", sagt sie. Es sei nicht nur ihr Ehemann gestorben, sondern auch ihr bester Freund, ihr Seelenverwandter.