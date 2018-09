Traurige Offenbarung Sängerin Carrie Underwood hatte drei Fehlgeburten in zwei Jahren

Im Interview mit der Journalistin Tracy Smith (52) erzählte Underwood zunächst, dass das Jahr 2017 nicht so lief, wie sie sich das vorgestellt hatte. "Ich hatte geplant, dass 2017 das Jahr sein sollte, in dem ich an neuer Musik arbeite und ein Baby bekommen würde. Ich wurde Anfang 2017 schwanger, aber es hat nicht funktioniert", erzählte sie.