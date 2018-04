Das Ergebnis des Online-Votings sowie das Urteil einer Jury mit Vertretern des Bayerischen Fußballverbands und des BR fließen zu je 50 Prozent in die Entscheidung ein. Der Gewinner wird im Rahmen des 25. Ordentlichen Verbandstages des BFV am 4. Mai in Bad Gögging gekürt und ist am Sonntag, 13. Mai, außerdem in Blickpunkt Sport (21:45 Uhr) zu Gast.