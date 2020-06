Traumkulisse am Fuße der Zugspitze Gewinnen Sie drei Übernachtungen inkl. Halbpension für Zwei

Träumen Sie von Urlaub an einem magischen Ort – mit majestätischen Berggipfeln, Wäldern und einem türkisblauen See? Vor der malerischen Kulisse der Zugspitze in Grainau bei Garmisch-Partenkirchen erwartet Sie das 4-Sterne-Hotel am Badersee mit seinen 135 modern ausgestatteten Zimmern. Im Wintergarten und auf der Terrasse des Restaurants Werdenfels werden Sie täglich mit exquisiten Speisen verwöhnt. Als "Certified Green Hotel" legt das Hotel besonderen Wert auf regionale Produkte.