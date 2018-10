Traumhafte Strandhochzeit Bob Saget und Kelly Rizzo haben geheiratet

Der "Full House"-Star Bob Saget (62) hat seine Partnerin, die TV-Moderatorin Kelly Rizzo (39), geheiratet. Dies gab er selbst in einem Instagram-Post auf seinem offiziellen Account bekannt und schrieb dazu: "Okay, wir sind hin und haben es getan. Und wir sind verdammt glücklich." Wie darüberhinaus das "People"-Magazin berichtet, fand die Zeremonie am Sonntag an einem Strand in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien statt.