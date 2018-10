Traumfrauen, Nordwand, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt, Anwaltsserie

Lena Bauer (Mareike Beykirch), einer jungen Tennisspielerin, wird vorgeworfen, ihre ärgste Konkurrentin Victoria Koch (Kerstin König) heimtückisch in der U-Bahn-Station die Treppe heruntergestoßen zu haben. Victoria hat sich "nur" die Hand gebrochen, aber sie hätte auch tot sein können. Die beiden Frauen sind erbitterte Gegnerinnen, beide auf dem Sprung in die Tennis-Bundesliga. Ein wichtiges Turnier steht an und ein üppiger Sponsorenvertrag winkt als Preis für die Gewinnerin. Schnell wird Romy (Lisa Martinek) und Ada (Anna Fischer) klar, dass es in diesem Fall keine einfachen Wahrheiten gibt.