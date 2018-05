Zwei Mitarbeiter des Krisentelefons der deutschen Botschaft seien mit ihm im Kontakt, sagt Hagenbusch. Auch der deutsche Botschafter in Mexiko, Viktor Elbling, habe sich bei ihm gemeldet - ein Mitarbeiter des Bundeskriminalamts (BKA), das in Mexiko auch vertreten ist, sei jedoch nicht nach Chiapas gereist.

Botschaft steht mit Familie und den mexikanischen Behörden in Kontakt

Aus dem Auswärtigem Amt in Berlin hieß es dazu am Freitag, dass der Fall vom Zeitpunkt des Bekanntwerdens an konsularisch intensiv betreut wurde. Die Botschaft stehe sowohl mit der Familie als auch den mexikanischen Behörden in Kontakt. Beim Amtsgericht im hessischen Hanau war am Donnerstag erwirkt worden, dass die Leiche des Freitalers beschlagnahmt und in Deutschland nochmals untersucht wird.

Für Hagenbusch, der für seinen Aufenthalt seinen Jahresurlaub genommen hat, kam dieser Schritt überraschend. Er habe Verständnis dafür, dass die deutschen Behörden selbst die Leiche prüfen wollen, so der 56-Jährige. Für die Familie bedeute dies aber eine unnötig lange Wartezeit, bis eine Beisetzung stattfinden kann, da die Überreste erst von Chiapas zur Staatsanwaltschaft in Mexiko-Stadt gebracht und dann nach Europa überstellt werden müssten - was nach Aussage Hagenbuschs Monate dauern kann.

Familie will mit dem Geschehenen abschließen

Seine Mutter bitte ihn fast jeden Tag: "Bring meinen Jungen nach Hause", so Hagenbusch. Für die 82-Jährige sei die lange Wartezeit eine Tortur. Die gesamte Familie wolle mit dem Geschehenen abschließen. Eine erneute Obduktion in Deutschland hält er für unnötig, da die Leiche bereits identifiziert sei - und zudem nur noch Knochenteile übrig sind, wie der 56-Jährige sagt.

Hagenbusch wird in der kommenden Woche in einen Flieger zurück nach Deutschland steigen - ohne seinen Bruder. Dass er so beginnen kann, um seinen Angehörigen zu trauern, hält er für nicht möglich.

