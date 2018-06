Trauer in der Rap- und Musikszene Die Promi-Reaktionen zum Tod von Rapper XXXTentacion

Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (42, "I Miss You") trauerte ebenfalls auf Twitter um XXXTentacion, den er als Kollegen sehr zu schätzen wusste. "Mir fehlen die Worte... Sprachlos #RIPXXXTentacion Ich mochte es, mit dir zusammenzuarbeiten. Du warst ein wahrer Künstler, eines der verdammt größten Talente unserer Zeit", schrieb Barker und postete dazu drei zerbrochene Herzchen-Emojis.

Der in der Rap-Szene gefeierte XXXTentacion hatte in den vergangenen Jahren immer wieder selbst Probleme mit dem Gesetz und musste mehrere Haftstrafen absitzen. Im vergangenen Jahr wurde er von einer Gruppe von Männern in Los Angeles angegriffen und hatte zunächst die Rapper von Migos dafür verantwortlich gemacht. Später habe er sich für die Vorwürfe entschuldigt, dennoch verstärkte Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Der Durchbruch gelang XXXTentacion mit dem Song "Look At Me!". Seine beiden Alben "17" und "?" landeten in den USA auf Rang zwei und eins in den Charts.